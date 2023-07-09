TikTok Music'in aylık abonelik fiyatı belli oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

TikTok’un geliştiricisi ByteDance uygulamanın Spotify ve Youtube gibi müzik dinleme platformunun da olması bgerektiğine karar verdi ve ilginç bir uzantı oluşturdu. TikTok Music olarak adlandırılan müzik dinleme platformunun özellikleri açıklandı.

Kullanıcılar TikTok Music ile TikTok hesaplarını eşitleyerek kullanabilecek. Uygulamadan şarkı indirebilecek ve diğer platformlarda paylaşabilecek.

Uygulama için aktarılan bilgilerde; gerçek zamanlı şarkı sözleri, arkadaşlarla birlikte aynı anda aynı şarkıyı dinleme, diğer dijital müzik servislerindeki şarkı kütüphanenizi içeri aktarma ve şarkı sözleri ile arama gibi özellikler de mümkün olacak.

AYLIK ABONELİK FİYATI BELLİ OLDU

TikTok Music’in fiyatı ise, Brezilya’da aylık 3,49 dolar olacak. Endonezya’da ise aylık 3,25 dolardan hizmet verecek.

Uygulamada, ücretsiz seçenek olmayacak fakat 1 ay deneme sürümü olacak.