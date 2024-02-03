TikTok videosu sonrası CHP Çiğli adaylığından alınan Uygar Yıldırım krizin detaylarını açıkladı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP Parti Meclisi İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. PM kararıyla CHP Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım oldu.

CHP’nin genç belediye başkan adayı Yıldırım, sosyal medyadan hazırladığı propaganda videosu sonrası ise hedef oldu. “Çocuk aday, ithal aday” gibi nitelendirmelerle Yıldırım eleştirileri oklarının hedefi oldu.

“DURUMU TARİF EDECEK SÖZ YOK”

Yapılan eleştiriler sonrası ise, Yıldırım’ın adaylığı PM’de iptal edilirken yerine Onur Emrah Yıldız aday yapıldı. Yıldırım görevden alınmasıyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. “Durumu tarif edecek söz yok” diyen Yıldırım, “Genel merkezden gelen bir telefon, mesaj yok. Görevden alındığımı medyadan öğrendim. Ortada görevden alınmamı gerektirecek bir sebep yok. Geçmişim temiz, bir tane trafik cezam dahi yok. Videoyu bahane gösteriyorlar ancak video profesyonel bir şirket tarafından hazırlanmış, hedef kitleye ulaşma amacımız yerine gelmiştir. Bu video ile ulusal medyada yer aldık demek ki başarılı oldu. Böyle basit bir gerekçe sunmaları, üzdü, onurumu, gururumu kırdı” dedi.

“CUMHURİYET TARİHİNDE ÖRNEĞİ YOK”

CHP tarihinde Cumhuriyet tarihinde böyle bir durumun yaşanmadığını belirten Yıldırım, “Dünyada böyle bir durumun örneği var mı araştırıyorum. Bizzat genel başkan tarafından ‘genç, dinamik, değişim yüzü’ denilerek aday gösterildiğim açıklandı. Sonra bir anda ne olduysa adaylığımın iptal edildiğini öğreniyorum. Bu duruma bir anlam veremiyorum. Adaylık sürecinde aday değişir, YSK sürecinde aday değişir anlarım ama aday olduktan sonra seçim yatırımları yaptıktan sonra aday mı değişir? PM’de 54’e 38 aldık. Aday gösterilmemiz sonrası siyasete güler yüz getirmek için çalıştık. Kimseden para almadık. Kendi propaganda yatırımımızı kendimiz yaptık. Adaylıktan çekil diye tehdit edenler, para teklif edenler oldu. Hepsini görmezdik geldik” dedi.

“İFTİRA ATTILAR”

Veli Ağababa’nın adayı olduğuna yönelik iddialarla ilgili Yıldırım, “Malatyalıyım diye bütün Malatyalıları tanıyor, onlarla irtibat halindeyim gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Veli Ağababa’nın adayı dediler, iftira attılar. Biz adaylığımızı koyduk, kazandık. Sahaya indiğimizde de çok güzel tepkiler aldık. Sahada bize ‘ilk defa, rantçı olmayan biri geldi’ diyorlardı. Her şey çok güzel giderken adaylıktan alınmamız ve bunun bize haber dahi verilmemesi gururumuzu kırdı açıkçası” ifadelerini kullandı.