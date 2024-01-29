Son dakika... CHP'nin İzmir adayı belli oldu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçildiği duyuruldu.

CEMİL TUGAY KİMDİR ?

1967 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden ve 1983 yılında ise lise bölümünden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu. Ardından mecburi hizmet nedeniyle Çorum’da ve İzmir Tire’de pratisyen hekim olarak görev yaptı.



2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesinde Plastik Cerrah, 2005-2009 yıllarında İzmir Çiğli Kent Hastanesinde Plastik Cerrah olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Karşıyaka’da Serbest Hekimlik yapmaya başladı ve halen Alsancak’ta bu görevini sürdürüyor. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü.

2016 yılında Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

CHP İzmir ilçe adayları da belli oldu.

İşte MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler:

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan