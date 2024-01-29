Son dakika... CHP'nin İzmir adayı belli oldu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçildiği duyuruldu.
CEMİL TUGAY KİMDİR ?
1967 yılında İzmir’de doğdu. 1980 yılında İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden ve 1983 yılında ise lise bölümünden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu. Ardından mecburi hizmet nedeniyle Çorum’da ve İzmir Tire’de pratisyen hekim olarak görev yaptı.
2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesinde Plastik Cerrah, 2005-2009 yıllarında İzmir Çiğli Kent Hastanesinde Plastik Cerrah olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Karşıyaka’da Serbest Hekimlik yapmaya başladı ve halen Alsancak’ta bu görevini sürdürüyor. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü.
2016 yılında Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
CHP İzmir ilçe adayları da belli oldu.
İşte MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler:
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Çiğli: Uygar Yıldırım
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ceritoğlu
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan