TikTok'ta rezillik artarak devam ediyor. Kırmızı geceliğiyle yayın açıp "Her gece canım istiyor"

TikTok'ta canlı yayın açıp kamera karşısına geçen kadın yatağını göstererek “Her gece canım istiyor, insanın canı her gece ister mi” dedi. Gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TikTok'ta rezillik artarak devam ediyor. Kırmızı geceliğiyle yayın açıp "Her gece canım istiyor"

Kırmızı geceliğini giyip TikTok'ta açtığı canlı yayında yatağını göstererek “Her gece canım istiyor, insanın canı her gece ister mi” diyen kadın gözaltına alındı.

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