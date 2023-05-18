TikTok'ta tasarım değiştirildi. Hiç kimse fark etmedi

Editör: Özlem KIRAL

TikTok kısa süre önce “TikTok Sans” adlı kendi özel yazı fontuna geçeceğini duyurmuştu.

Uygulama yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre TikTok, yazı tipinin okunabilirlik için optimize edildiğini ve onlarca dil için destek sunacağının altını çizdi. Dolasıyla artık, TikTok’ta daha önce kullanılan Proxima Nova yazı tipini kullanılamayacak.

Sosyal medya platformu, yeni yazı tipiyle “okunabilirliği ve tanınmayı” artırmayı hedeflediğinin altını çizerken önceki yazı fontuna kıyasla harfler arasındaki açıklık daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca keskinlik olarak daha sert çizgilere sahip olduğu da aktarıldı.

TikTok Sans ile yazı tipi boyutunun biraz artırıldığını ifade edildi. Ancak okunabilirliği artırmak ve videoyu kapatmamasını sağlamak için genel satır yüksekliği de ayarlandı.

Yeni yazı tipinin ilk aşamada İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Endonezyaca, Türkçe ve Vietnamca gibi popüler dilleri destekleyeceği belirtildi. Android ve iOS için sunulacak yeni güncellemeyle birlikte font değişikliği uygulanacak.

İŞTE TİKTOK'UN ÖNCESİ VE SONRASI YAZI TİPİ

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