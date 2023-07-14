Tilki üzümü rahim hastalıklarına iyi geliyor

Kadınların korkulu rüyası olan rahim hastalıklarına iyi gelen tilki üzümünün faydaları dikkat çekti.

Tilki üzümü rahim hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kadınların korkulu rüyası olan rahim hastalıklarına iyi gelen tilki üzümünün faydaları dikkat çekti.

Tilki üzümü; Aybaşı düzensizliğini ve rahim hastalıklarını giderir.

RAHİM HASTALIKLARI NELERDİR?

En sık görülen rahim hastalıkları şunlardır;
Miyomlar,
Rahim Sarkması
Adenomiyozis,
Rahim İçi İltihabı (Endometrit),
Asherman Sendromu,
Endometriyal Polipler.

TİLKİ ÜZÜMÜ NEDİR?

Zambakgiller familyasından; nemli ortamlarda yetişen, 20 - 50 cm boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları pürtüksüz, tam, koyu yeşil renkli ve saplıdır. Ezilince fena bir koku çıkarır.

Lezzeti acıdır. Çiçekleri küçük, beyaz veya sarımsı renklidir. Meyveleri, leblebi büyüklüğünde, sarıda kırmızıya ve siyaha kadar değişen renktedir. Zehirlidir. Kullanılan kısımları kurutulmuş yapraklarıdır.

NASIL KULLANILIR?

Taze usaresinden günde 30 gr. içilir. Ya da 10 gr. bitki 1 litre suda kaynatılarak günde 2 - 3 kahve fincanı içilir.

UYARI: Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösterir.

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