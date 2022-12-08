8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti

Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolara öncülük eden İranlı kadınları "Yılın Kahramanları" seçti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:15
Takip Et

Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti

Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
+
Aa
-

Amerikan Time dergisi, İranlı kadınların ülke yönetimine karşı uzun süredir gerçekleştirdikleri protestolar nedeniyle "Yılın Kahramanları" olarak seçildiğini duyurdu.

Time, Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestoların ülke yönetimine karşı bugüne kadar yapılan en uzun süreli gösteriler olduğuna dikkati çekti.

Gösterilere katılan İranlı kadınları, "eğitimli, laik, liberal" olarak nitelendiren Time dergisi, "kadınların son iki-üç yıldır gösterdikleri direnişle ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını fiilen sona erdirdiği" değerlendirmesine yer verdi.

Angelina Jolie ile röportaj

Öte yandan Amerikalı aktris Angelina Jolie, 20 Eylül'de ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletindeki gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 62 yaşındaki Minu Mecidi'nin kızı aktivist Roya Pirayi ile röportaj yaptı.

Roya'nın annesi, muhalif haber kaynaklarına göre, gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından saçma atan bir tüfekle vuruldu. Mecidi'nin, hastaneye giderken hayatını kaybettiği belirtildi.

Kirmanşah Savcısı Şehram Keremi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Minu Mecidi ve diğer iki kişinin ölümüyle sonuçlanan gösteriler sırasındaki cinayetlerin "rejim karşıtı güçler tarafından işlendiğini" söyledi.

Annesinin kabrinin başında çekilen fotoğrafı protestoların simgelerinden biri haline gelen Pirayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 12 Kasım'da Paris'te kabul edildi.

Jolie Pirayi ile röportaj yaptı

Amerikalı aktris ve Birleşmiş Milletler  İyi Niyet Elçisi Jolie'nin yaptığı ve Time dergisi tarafından yayınlanan röportajda, Pirayi, annesinin cenazesinden sonra ülkesinden ayrılarak Fransa'ya gittiğini anlattı.

Röportaj sırasında "Daha önce de protestolar olmuştu peki bu sefer farklı hissediyor musun?" şeklindeki soruya Pirayi, "Bu ayaklanma kadınlara özgürlük talep etmekle başladı. Mahsa'nın ölümü bir kıvılcım gibiydi. Şimdi İran'ın her yerinden tüm etnik kökenler birleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Pirayi, "Bütün insanlar ülkelerini geri almak istiyor. Erkekler ve kadınlar yan yana savaşıyor ve bu çok büyük bir şey. Çünkü kadınlar için özgürlük talep etmenin tüm toplum için özgürlük anlamına geldiğini herkes biliyor." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
3
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
4
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
5
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
7
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.