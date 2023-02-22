Tıp Bayramı her sene Mart ayında kutlanmaktadır. Tıp bayramı sağlık emekçilerine özel bir gündür. Peki, tıp bayramı ne zaman? 2023 Tıp Bayramı hangi güne denk geliyor?

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Türkiye'de Tıp Bayramı, 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Bu tarihin belirlenmesinin nedeni ise ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı günün bu tarihe tekabül etmesidir.

Öte yandan 1976 yılından bu yana ise 14 Mart'ı içine alan hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmiştir ve tüm hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

14 Mart 2023 yılında salı gününe denk gelecek.

TÜRKİYE'DE TIP BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ

Türkiye'de ilk cerrahhane, II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur. Bu tarih Türkiye'de modern tıp eğitimlerinin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de ilk Tıp Bayramı kutlaması 14 Mart 1919 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu kutlamada o zaman tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Boran önderliğindeki tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmek için toplandı ve bu harekete dönemin ünlü doktorları destek verdi. Bu gösteriler tıp mesleği mensuplarının vatan savunma hareketi olarak başladı.