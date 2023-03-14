Sizlerin hakkı ödenmez Tıp Bayramınız kutlu olsun. Saldırılara uğradılar. Kovuldular ama bu ülkeye fedakarca hizmete devam ediyorlar

Tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir özel gün olan Tıp Bayramı, 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor.

Salgın sürecinde de deprem bölgesinde de her zaman en ön saflarda mücadele eden doktorlarımız canla başla çalışmaktadır.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışma koşulları oldukça ağırlaşan sağlık çalışanlarının son bir yıldır verdiği mücadele tüm Türkiye tarafından alkışlarla tebrik edilmişti. Türkiye’de yüzlerce sağlık çalışanı salgınla mücadelede hayatını kaybetmiştir.

DEPREM BÖLGESİNDE CANLA BAŞLA SAVAŞTILAR

Kahramanmaraş depremlerinde de canla başla günlerce çalışan sağlık çalışanlarının bayramını kutluyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına da Allah’tan rahmet diliyoruz.

Hem salgın ile mücadele eden hem de zorlu şartlar altında çalışan sağlıkçılarımıza uygulanan şiddet olayları da sağlıkçılarımızı isyan noktasına getirdi. Sağlıkçıların çoğu bu süreçte istifa ederek meslek bırakmak zorunda kaldı ya da yurt dışına çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Kadın Muhtarlar buluşmasında yapmış olduğu "Gidiyorlarsa gitsinler" sözleri yankı uyandırmış, tepkilere neden olmuştu.

YENİÇAĞ OLARAK 14 MART TIP BAYRAMINIZI KUTLUYORUZ

Zorlu şartlar altında çalışan tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın Yeniçağ ailesi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Sağlık çalışanlarına hasta veya hasta yakınları tarafından sistematik olarak uygulanan şiddeti kınıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından Tıp Bayramı’nı kutladı. Bakanlık, “14 Mart Tıp Bayramı Kahramanmaraş Depremleri’nde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyoruz. Her zaman olduğu gibi afet sonrasında da canla başla işine sarılan sağlık çalışanlarımıza ülkemiz adına teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullandı.

FAHRETTİN KOCA'DAN TIP BAYRAMI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 MART Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü." paylaşımında bulundu.