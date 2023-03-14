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Tıp Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 2023 14 Mart Tıp Bayramı en güzel mesajları

14 Mart Tıp Bayramı olarak sağlık çalışanlarının emeklerine bir teşekkür olarak kutlanmaktadır. Tıp Bayramında tanıdığı sağlık çalışanlarını tebrik etmek isteyenler Tıp Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte 14 Mart Tıp Bayramı mesajları..

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:43
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Tıp Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 2023 14 Mart Tıp Bayramı en güzel mesajları

Tıp Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 2023 14 Mart Tıp Bayramı en güzel mesajları
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Tıp Bayramına ilişkin mesajlar bu sene de 14 Mart Tıp Bayramında araştırılıyor. Sizler için 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin en güzel Tıp Bayramı mesajlarını derledik..

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

"Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı' kutlu olsun."

"İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

"Beni Türk hekimlerine emanet edin "Mustafa Kemal ATATÜRK

"Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız."

"Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun."

"Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun."

"Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

"Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım."

''Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım.''

''Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.''

''Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.''

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