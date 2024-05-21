Tıp fakültesi Öğrencilerinin Sezaryen Videosuna Tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Tıp fakültesi Öğrencilerinin Sezaryen Videosuna Tepkisi
Bir tıp fakültesinde yeni başlayan öğrencilere izletilen bir sezaryen videosu, öğrenciler arasında farklı tepkilere yol açtı. Videoda gerçek bir ameliyatın detaylarına yer verilirken, bazı öğrenciler videoyu dehşetle izlemeye çalışırken, bir kısmı ise izleyemedi.

Bir tıp fakültesinde yeni başlayan öğrencilere tıbbi prosedürlerin görsel olarak aktarıldığı eğitim videoları izletilirken, sezaryen videosu izleyen öğrenciler arasında farklı tepkiler oluştu. Videoda gerçek bir ameliyatın detaylarına yer verilirken, bazı öğrenciler videoyu dehşetle izlemeye çalışırken, bir kısmı ise gözlerini kapatarak izleyemedi.

Videodaki ameliyat sahneleri, öğrenciler arasında şaşkınlık ve endişe yarattı. Bazı öğrenciler, cerrahi prosedürlerin karmaşıklığını ve cerrahi müdahalenin detaylarını daha net anlamak için videoyu dikkatle izlemeye çalıştı. Ancak, ameliyat sahnelerinin yoğunluğu ve gerçekçiliği, bir kısmı için rahatsız edici oldu.

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