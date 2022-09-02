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  • AK Parti kapatılacak diyen Ahmet Şık’a Erdoğan’dan tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez

AK Parti kapatılacak diyen Ahmet Şık’a Erdoğan’dan tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. "AKP kapatılacak" diye açıklama yapan Ahmet Şık'ı hedef alan Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Onun gücü yetmez" dedi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:44
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:56
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TİP milletvekili Ahmet Şık'ın ''AK Parti kapatılacak'' sözlerine Erdoğan tepki gösterdi: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez

AK Parti kapatılacak diyen Ahmet Şık’a Erdoğan’dan tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditleri savuran Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'a sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir." dedi.

AHMET ŞIK NE DEMİŞTİ:

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık "AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar zaten darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. Yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmamış olanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muammelesi görmeyecek." demişti.
 
AHMET ŞIK'TAN ERDOĞAN'A JET YANIT

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi Twitter hesabından cevap verdi. 

Ahmet Şık, "İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek" ifadelerini kullandı.

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