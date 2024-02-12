TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!"

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!"
TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan sosyal medya hesabından Hatay’da yaşayan vatandaşlara seslenerek, ”Gelin bu değişimin bir parçası olun. Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den ayrılıp TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Gökhan Zan, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay’da yaşayan vatandaşlara seslenen Zan, Hatay için elini taşın altına koyduğunu, halkın menfaatinden başka bir şey düşünmediğini ve Hatay’ı deprem suçlarına bulaşmamış halka dürüst bir şekilde hizmet edecek biriyle tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

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“SÖZ KONUSU HATAY İSE GERİSİ TEFERRUATTIR”

Gökhan Zan sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,
“Sevgili hemşehrilerim, kadim şehrimiz Hatay’ın bir evladı olarak yerle yeksan olmuş kentimizde yaşananlara sessiz kalmamak için elimi taşın altına koydum. Yaşamı yeniden kurmaya talip olan bir kardeşiniz, evladınız olarak aday oldum. Eğer yanlıştan dönülürse tüm fedakarlıklarda bulunmaya hazırım. Şeffaf, deprem suçlarına bulaşmamış, ranttan uzak durup halkımıza hizmet edecek dürüst ve çalışkan biriyle birlikte bu şehri ayağa kaldırabiliriz. Ben halkımın menfaatinden başka hiçbir şey düşünmüyorum, bu özellikleri taşıyan bir dostum ya da büyüğümle birlikte yürümeye hazırım. Kadim şehrimiz Hatay'ın halkına sesleniyorum: Gelin bu değişimin bir parçası olun. Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

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