Tır otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı’da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tır otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı-Hamur yolu güzergahında seyir eden O.Y. idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil, M.G. kontrolündeki 47 AAP 816 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, sürücü O.Y’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan T.Y. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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