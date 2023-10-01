Tokat'ta D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Tokat’tın Reşadiye ilçesi D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

Tokat'ta D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Tokat’tın Reşadiye ilçesi D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan cenazeler Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Reşadiye ilçesi Mutluca köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Reşadiye istikametinden Niksar istikametine giden B.K. (51) idaresindeki tıra aynı istikamette seyir eden Hüseyin Cahit Erden idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

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Çarpışma sonucunda otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Cahit Erden (72) ile Ballı Turhan (75) ve Onay Turhan (75) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan cenazeler Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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