Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı

Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle iki tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç, çarptığı tırlardan birinin altında sıkışarak ezildi.

Kazanın ardından olay yerinde bulunan kişiler, sürücüye yardım etmek için harekete geçti. Ancak sürücü, burnu bile kanamadan elinde cep telefonuyla araçtan çıkarak yürüdü. Neyse ki, aracın hava yastıkları açıldığı için sürücü ciddi şekilde zarar görmedi.

Yetkililer, bu şans eseri olayda herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti. Ancak kazanın ardından trafiğin birkaç saat boyunca aksadığı ifade edildi. Araçta sıkışan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu ve hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.