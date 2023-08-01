TIR’ın altında kalan engelli adam hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy’de tekerlekli sandalyeli bir vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tırın altında kaldı. Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
TIR’ın altında kalan engelli adam hayatını kaybetti

Kaza Bakırköy İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydoğan T. tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmek istedi. O sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Korkmaz E. yönetimindeki 06 FZ 7320 plakalı tır adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya tekerlekli sandalyesi ile tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden engelli Aydoğan T.’nin cenazesi ambulansa alınarak adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Sürücü Korkmaz E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik, ekipler tarafından bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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