Hangi yağlar tırnak kırılmasını önler? Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

Bazı durumlarda tırnakların kırılgan hale gelmesini önlemek için bakım yapmak gerekiyor. Pek çok faktöre bağlı olarak kırılan tırnaklar için doğru beslenme ve bakım şart. Peki, Tırnak kırılması nasıl önlenir? Hangi yağlar tırnak kırılmasını önler?

Tırnaklar genellikle keratin adı verilen protein katmanlarından oluşur. Keratin tırnakları dış etkenlerden korumak için ve hasar görmesini engellemek için çalışır. Ancak bazı durumlarda tırnaklarınız kırılgan hale gelebilir. Kuru, ince ve kırılgan tırnaklarınız varsa bazı doğal yağlar sayesinde daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bu yağlar, tırnakları nemlendiriyor ve tırnak yüzeyinde oluşan enfeksiyonları ortadan kaldırıyor.

Düzensiz ve yetersiz beslenme, yaşlanma, aşırı kuru tırnaklar, ince tırnaklar ve bakımsız tırnaklar daha kırılgan olur.

HANGİ YAĞLAR TIRNAKLARI BESLİYOR?

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı cildinizin doğal yağı olan sebuma çok benzer. Bu konu hakkında yeterli araştırma olmasada jojoba yağı hem cilt için hem de tırnaklar için çok faydalıdır.

Jojoba yağı tırnakları onarıcı özelliğe sahiptir. Manikür sırasında tırnak etleriniz kanadıysa jojoba yağı kullanarak bunu önleyebilirsiniz. Jojoba yağı ayrıca içindeki vitaminler ile tırnakları sertleştiriyor. Tırnakların güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.

Jojoba yağını temiz ellerinize masaj yaparak sürebilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kez tırnaklarınıza jojoba yağı ile masaj yapabilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Üzüm çekirdeği yağı genellikle hücreleri onarması ve yenilemesiyle çok sık kullanılır. Üzüm çekirdeği yağını tırnaklarınıza da uygulayabilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağı tırnak köklerini güçlendirir. Tırnakların sert ve güçlü uzamasına yardımcı olur. İnce tırnakların kırılmasını engeller. Tırnak yüzeyinde bir güç kalkanı oluşturur.

Üzüm çekirdeği yağı C,D ve E vitamini açısından çok zengin bir yağdır. Üzüm çekirdeği yağı, kütiküllerinizi besleyerek tırnaklarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Üzüm çekirdeği yağını tırnak diplerine ve kütiküllerine uygulayın. Etkili sonuç için 2 veya 3 hafta boyunca günde 2 kez düzenli olarak uygulayın.

E VİTAMİNİ

E vitamini hem saçlar için hem de cilt için çok faydalıdır. E vitamini anti-inflamatuar etkisi sayesinde tırnakların büyümesi konusunda etkilidir.

E vitamini yağı düzenli kullanıldığında tırnakların hızlı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca tırnak etlerinin nemlenmesin sağlar. Böylece tırnaklarınızı dış etkenlere karşı güçlü hale getirir.

E vitamini yağını haftada 2-3 kez tırnaklarınıza masaj yaparak sürebilirsiniz. Düzenli kullandığınızda tırnaklarınızın güçlendiğini göreceksiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı genellikle cilt bakımında çok sık kullanılır. Ancak Hindistan cevizi yağı tırnak bakımında da çok etkilidir.

Hindistan cevizi yağı, tırnaklarınızı nemlendiren ve tırnak enfeksiyonunu azaltan doymuş yağlar içerir. Hindistan cevizi yağını doğrudan tırnaklarınıza uygulayarak kırılmasını önleyebilirsiniz.

Ellerinizi yıkayıp temizledikten sonra Hindistan cevizi yağını doğrudan tırnaklarınıza uygulayın. 5-10 dakika Hindistan cevizi yağını masaj yaparak sürün. Günde 2 ya da 3 kez bu işlemi tekrarlayın.

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı hem tırnaklar için hem de tırnak etleri için en etkili uçucu yağlardan biridir. Lavanta yağı tırnak etlerine bakım yapar ve tırnakları güçlendirerek sertleşmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda kokusunun sakinleştirici özelliği sayesinde, tırnaklarınıza bakım yaparken kendinizi stresten de arındırabilirsiniz. Lavanta yağı tırnakları güçlendirici etkisiyle tırnakların kırılmasını engeller. Tırnakların bakımlı ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Lavanta yağını haftada 2-3 kez tırnaklarınıza ve ellerinize masaj yaparak sürebilirsiniz.