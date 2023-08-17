Sağlıklı tırnaklar için öncelikle tırnak bakımı öneriliyor. Kolay kırılan güçsüz tırnaklar için tırnak bakımında kullanılacak ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Peki, tırnakları ne güçlendirir? Tırnak bakımı nasıl yapılır?

Doğa güçlü ve güzel tırnaklara sahip olabilmeniz için çeşitli çözümler sunar. Tırnak bakımınıza dahil edebileceğiniz bazı doğal yöntemleri sizler için derledik.

Güçlü tırnaklar için vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin dengeli bir beslenme biçimi şarttır. Tırnak sağlığını desteklemek için biyotin (Yumurta, dınfık ve tam tahıllar), E vitamini (Ispanak, badem ve ayçiçeği) ve omega-3 yağ asitleri tüketin.

TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

- Nem ve su tırnak sağlığı için hayatı önem taşır. Yeterince su içmemek, tırnakları kuru ve kırılgan hale getirir. Tırnaklarınızın kırılmasını engellemek için her gün 8-10 bardak su için.

- Hindistan cevizi yağı, tırnakları güçlendiren ve besleyen doğal bir nemlendiriidir. Yatamadan önce az miktarda Hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize hafifçe masaj yaparak sürün.

- Limon suyu tırnakları aydınlatmaya ve beyazlatmaya yardımcı olabilir. Eşit miktarda limon suyu ve zeytinyağını karıştırın. Tırnaklarınızı bu solüsyonda birkaç dakika bekletin. Bu tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur.

- E vitamini yağı, tırnak büyümesini ve hidrasyonu destekler. E vitamini yağını doğrudan tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize uygulayın veya E vitamini içeren tırnak ürünlerini kullanın.

- Çay ağacı yağı tırnak enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilecek antifungal özelliklere sahiptir. Birkaç damla çay ağacı yağını bir taşıyıcı yağla (hindistan cevizi yağı gibi) karıştırın ve tırnaklarınıza ve kütiküllerinize uygulayın.

- Tırnaklarınızı ılık zeytinyağını batırmak onları nemlendirmeye ve güçlendirmeye katkı sağlar. Ekstra beslenme için birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

- H vitamini olarak da bilinen Biotin, tırnak büyümesini ve gücünü destekler. Rutininize herhangib bir takviye eklemeden önce bir uzmana danışın. Biotin saç sağlığı için de etkilidir.

- Sarımsak tırnak sağlığı için faydalı olan selenyum içeriri. Birkaç diş sarımsağı ezin ve bir taşıyıcı yağ ile karıştırın. Karışımı tırnaklarınıza uygulayın ve durulamadan 10 dakika bekletin.

Tırnak bakımı için doğal yöntemleri uygularken tutarlılık önemlidir. Ek olarak belirli bileşenlere karşı alerjiniz ve hassasiyetiniz varsa dikkatli olun.

Tırnak durumunuzda herhangi bir olumsuz reaksiyon veya kötüleşme fark ederseniz kişiselleştirilmiş tavsiye için bir uzmana başvurun.