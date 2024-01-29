Her biri özenle hazırlanmış, yumuşacık hamurun içinde gizlenen ceviz veya fındık ile tırtıl kurabiyelerinin lezzet şölenine davet ediyoruz. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tırıl kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, tırtıl kurabiye nasıl yapılır? Tırtıl kurabiye tarifi için malzemeler neler?

İşte tırtıl kurabiye tarifi…

TIRTIL KURABİYE TARİFİ

Tırtıl kurabiye, sevimli bir görünüme sahip olan ve özellikle çocuklar tarafından sevilen bir kurabiye türüdür. İşte tırtıl kurabiye tarifi:

- 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

- Yarım su bardağı pudra şekeri

- 1 paket vanilin şekeri

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi ya da fındık

- Yarım su bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz)

- Renklendirilmiş şeker hamuru (isteğe bağlı)

- Şeker hamuru için gıda boyaları (isteğe bağlı)

TIRTIL KURABİYE NASIL YAPILIR?

Tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ve vanilin şekeri ekleyin. Karışımı mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Karışıma unu, dövülmüş ceviz içini veya fındığı ve nişastayı ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde yuvarlayın ve tırtıl şekli vermek için uzunlamasına hafifçe yuvarlayın.

Hazırladığınız tırtıl kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

170 derece önceden ısıtılmış fırında, kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.

İsterseniz renkli şeker hamurundan göz ve antenler yaparak tırtıl kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Gıda boyaları kullanarak renklendirilmiş şeker hamuru yapabilir ve kurabiyelere sevimli yüzler ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız tırtıl kurabiyeleri, çay saatlerinizde, özel günlerinizde veya çocuk partilerinde servis edebilirsiniz.