Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı

Titanik enkazına yaptığı yolculukta yüksek basınç nedeniyle patlayan ve 5 kişiye mezar olan Titan’da yolcuların yolculuk öncesi ve esnasında ne yaptığı ortaya çıktı.