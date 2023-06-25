Titanik filminin yönetmeni James Cameron denizaltı faciası ile ilgili açıklama yaptı. Turistlik Titan denizaltısı 5 yolcusuyla Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması hakkında konuştu

Titanik filminin yönetmeni James Cameron denizaltı faciası ile ilgili açıklama yaptı. Turistlik Titan denizaltısı 5 yolcusuyla Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu

Editör: Osmancan EROK

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

ekran-goruntusu-2023-06-25-103059.pngDünya gündemini meşgul eden bu haberle ilgili konuşan Titanik filminin yönetmeni James Cameron, denizaltının sahibi OceanGate firmasının daha önce uyarıldığını söyledi.

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1997 yapımı destansı aşk filmi "Titanik"le En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Film Kurgusu ödüllerini kazanan James Cameron, yaşanan trajik kazayla ilgili BBC'ye röportaj verdi.

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33 DEFA TİTANİK'E DALIŞ YAPTI

Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söyledi.
Cameron "İlk aklıma gelen patlamaydı" dedi.

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"KORKUNÇ BİR İRONİ"

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.

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"Şimdi yine benzer bir kaza yaşandı. OceanGate uyarılmıştı" diyen Cameron, daha önce şirkete mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" dediğini paylaştı.

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BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.

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Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi.

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11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

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