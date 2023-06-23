Titanik’e enkazına giderken patlayan denizaltıda ölen turistlerin hakkında ilginç detaylar

Editör: Serkan Talan

Atlantik Okyanusu boyunca günlerce süren umutsuz aramalardan sonra, ABD Sahil Güvenliği Perşembe günü yaptığı duyuruda , kayıp dalgıç gemideki beş yolcunun, geminin feci bir patlamaya maruz kalması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Denizaltıyı işleten şirket OceanGate'e göre, derin dalış turuna çıkan gemide Stockton Rush, Shahzada Dawood, oğlu Suleman Dawood, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet bulunuyordu. Sahil Güvenlik'e göre, geminin enkazı okyanus tabanında bulunduğunda ailelerine haber verildi.

Olayla ilgili soruşturmalar sürerken, patlamada hayatını kaybedenlerin hakkında da detaylar orya çıkıyor. İşte hayatını kaybedenler hakkında ortaya çıkanlar;

Hamish Harding

Hamish Harding, keşfe yabancı değildi.

Harding, 2019'da Dünya'nın çevresini dolaştı. 2021'de Mariana Çukuru'ndaki dünyanın en derin noktası olan Challenger Deep'e dalış yaptı. Ve geçen yıl Blue Origin'in New Shepard'ıyla uzaya gitti.

İngiliz bir işadamı ve Action Aviation'ın başkanı olan Harding, bir Facebook gönderisinde Titanik gemi enkazını görmek için yaptığı dalışın ön izlemesini yaptı.

Action Aviation tarafından yapılan açıklamada, lisanslı bir hava taşımacılığı pilotu olan ve üç Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Harding'in "zorlu seferleri başarıyla üstlenen olağanüstü derecede başarılı bir kişi" olduğu belirtildi.

Şirket, okyanus dalışları ve uzaya fırlatılmasının yanı sıra, "Çitaların Namibya'dan Hindistan'a yeniden getirilmesine" yardımcı oldu ve "birkaç kez Güney Kutbu'na gitti" dedi. Harding, 2022'de Yaşayan Havacılık Efsanesi olarak kabul edildi.

Shahzada ve Süleyman Davud

Shahzada Dawood, merkezi Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan genişleyen bir işletme olan Engro Corporation Limited'in başkan yardımcısıydı. Aileden yapılan açıklamada Süleyman Davut'un, oğlu olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden baba-oğul, ikisi de İngiliz vatandaşıydı.

Aileden alınan bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası olan Shahzada Dawood, fotoğrafçılığı, bahçeciliği ve doğal yaşam alanlarını keşfetmeyi seviyordu.

Bir üniversite öğrencisi olan Suleman Dawood ise, bilim kurgu edebiyatına ve yeni şeyler öğrenmeye tutkuluydu.

Paul-Henri Nargeolet

Yolcular arasında dalgıç ve Titanik araştırmacısı olan PH lakaplı Paul-Henri Nargeolet de bulunuyordu. Şirkete göre, RMS Titanic Inc.'de Sualtı Araştırmaları'nın direktörüydü.

Nargeolet, en son 2010'da olmak üzere, Titanik bölgesine altı sefer düzenledi.

Stockton Rush

OceanGate'in web sitesinde, Princeton Üniversitesi'nde uzay mühendisliği okuyan ve Berkeley'deki California Üniversitesi'nden MBA derecesi alan Rush'ın "deniz altı operasyonlarında mürettebatlı dalgıç araçlar hakkında çok sayıda mühendislik makalesi yazdığı" belirtildi.

OceanGate'in web sitesine göre Stockton Rush, şirketin finans ve mühendislik stratejilerini denetliyor, 4.000 metre ve 6.000 metre yetenekli mürettebatlı dalgıçlar ve bunların ortak fırlatma ve kurtarma platformlarının geliştirilmesi için net bir vizyon sağlıyordu.

Kayıp denizaltının da üreticisi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu anlaşıldı.

Wendy Rush, New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Strause'ların 1905'te Dr Richard Weil ile evlenen kızlarından Minnie'nin soyundan geliyor.