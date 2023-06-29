Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı

Titan denizaltısının enkazı Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi.

TRT Haber’in BBC’den aktardığı habere göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu.

Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söyledi.

'OceanGate Expeditions' adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı Titan adlı 6.4 metre uzunluğundaki denizaltı, dalıştan yaklaşık 2 saat sonra içindeki 5 kişiyle beraber batmıştı. Dünyanın merakla takip ettiği günler süren aramanın ardından Titan'ın enkazına ulaşılırken denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü açıklandı.