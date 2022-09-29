﻿Tivorlu İsmail düğünde coşturdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde "Tivorlu İsmail" lakabıyla meşhur olan şarkıcı İsmail Aşkan, sahne aldığı düğünde davetlileri doyasıya eğlendirdi.

Elindeki sopayla başa geçen Tivorlu İsmail'in arkasına tek sıra halinde geçen vatandaşlar eğlencenin tadını çıkardı. TikTok’ta paylaşılan eğlence videosu da yoğun ilgi gördü.

Tivorlu İsmail "Her düğünde böyle oluyor. Beni çok seviyorlar. Sahnede şarkı söylerken milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar. Herkesi çok seviyorum" dedi.

