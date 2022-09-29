Aslı Bekiroğlu'ndan itiraf: Oyunculukta sınırım yok!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek’te köpeğini gezdirirken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bekiroğlu, yeni filminin 22 Ekim’de vizyona gireceğini belirtti.

Güzel oyuncu, “Filmimizi ilk kez Bodrum Film Festivali’nde izledim. Çok iyi bir iş çıkmış ortaya. Filmimi izlediğimde kendimi eleştirdiğim yönler olur. Kimse mükemmel değildir bence” dedi.

"HAYATIMDA AKSİYON YOK"

Oyuncu, "Sabah yürüyüşüne çıktık. Hayatımda çok bir aksiyon yok" dedi. Aslı Bekiroğlu, ayrıca, "Kendimi ekranda izlediğimde eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Şans verilirse neden olmasın! Dijital platformda birkaç proje var, görüşme halindeyim. Yakında haberiniz olur" açıklamasını da yaptı.

