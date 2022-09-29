Biran Damla Yılmaz’a Amerikan dizisi Dr. Death'den dev teklif. Yasak Elma'yı bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu

Biran Damla Yılmaz, kadrosunda Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer alması için teklif aldı.





Aralık’ta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edilen oyuncunun dizi ve film çekimleri nedeniyle teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.