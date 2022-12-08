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Türkiye onlara güzel. Bavulla gelip, TIR’la dönüyorlar

TL değer kaybettikçe Laleli'de 'bavul ticareti' hareketliliği artıyor. Laleli Uluslararası Yolcu Terminali'nde alışveriş için her gün çok sayıda otobüs geliyor. Gürcistan'dan Romanya'dan ve Bulgaristan'dan. Bavulla gelen yabancılar kendi paraları TL'ye göre değerli olduğu için eşyaları otobüslere sığmayınca TIR'larla ülkelerine o malları yolluy.or

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:10
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TL değer kaybedince, bavulla gelip TIR’la dönüyorlar

Türkiye onlara güzel. Bavulla gelip, TIR’la dönüyorlar
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Laleli’de 'bavul ticareti' hareketliliği arttı.Nedeni ise belli TL'nin değer kaybetmesi, yabancıların Türkiye'yi bu nedenle ucuz bulması.  Laleli Uluslararası Yolcu Terminali'nde alışveriş için her gün çok sayıda otobüs gelmeye başladı. Alışveriş yapanların aldıkları otobüslere sığmayınca TIR ve kamyonlarla çözüm bulundu. İstanbul'da yurt dışından alışverişe gelenler otobüsle dönüyor, otobüse sığmayan bavulları ise TIR ve kamyonlarla götürülüyor.



Geçtiğimiz aylarda, Bulgar turistlerin kendi ülkelerine göre ucuz olduğu gerekçesi ile alışveriş yapmak için özellikle Edirne'yi tercih etmesi dikkat çekmişti. Şimdi ise Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Romanya gibi ülkelerden gelenler, alışveriş için İstanbul Laleli'ye yöneldi. Son dönemde gelenlerin sayısında ise önemli oranda artış yaşandı. İstanbul'a gelen bazı turistler, hem tatil, hem de alışveriş yapıyor. Bazıları ise sadece alışveriş yapmak için günübirlik İstanbul - Laleli Uluslararası Yolcu Terminali'ne geliyor. Terminalin çevresinden gıda, kıyafet, tekstil ve temizlik malzemeleri gibi ürünleri alarak ülkelerine dönmek üzere bavul hazırlayıp, otobüse tekrar biniyor. Bavula sığmayacak kadar eşya alışverişi yapanlar ise yine aynı terminalde bulunan lojistik firmalarına eşyalarını teslim ediyor. Yolcuların eşyaları TIR ve kamyonlarla ülkelerine giderken, kendileri otobüsle yolculuklarını tamamlıyor.

"3 BİN DOLAR CİVARI HARCADIM"
Alışveriş için haftada bir kez geldiğini belirten Sanda Trandafir, "Biz Romanya'dan alışveriş için geliyoruz. Son dönemde gelme sıklığımız arttı. Ekonomi sorun olduğu için orada daha pahalı, burayı daha çok tercih ediyoruz. Haftada bir sefer gelip gidiyoruz. Mont, ayakkabı, pirinç mesela, gıda olarak ne uygunsa burada onu alıyoruz. Baklava da alıyoruz; onu ama kendimiz için alıyoruz. Büyük iki tane çantam var. 3 bin dolar civarı harcadım" dedi.

"BURASI ÇOK UCUZ, MOSKOVA ÇOK PAHALI"
Alışveriş yapmak için Moskova'dan gelen Abbasova Xaver, "Küçük bavulla gelmiştik, 3 tane bavul ile gidiyoruz. Buradan elbise aldık, kendimize giyecek aldık, çanta aldık. Burası çok ucuz, Moskova çok pahalı. Burada insanlar iyi, dükkanlar daha iyi, çok pahalı da değil" diye konuştu. Bir başka Romanya'dan gelen kişi, "Buradan bir şeyler almak için geldim herkes öyle yapıyor. Burada diğer ülkelere göre her şey çok ucuz. Örneğin kürk ucuz. Benim işim de bu. Size tam olarak ne kadar harcadığımı söyleyemem" diye konuştu.Türkiye Moskova'ya göre ucuz. Nedeni ise belli. Türkiye onlara güzel.

"ÇOCUK BEZİNE KADAR BURADAN ALIYORLAR"
Otobüs firması yetkilisi İlhan Özkul, "Biz genelde Romanya'ya çalışıyoruz. Buraya gelen yolcular bavul ticareti yapıyorlar. Ciddi anlamda bir artış var. Oradaki ürünler ciddi anlamda daha pahalı. Buraya gelip kendi ev ihtiyaçlarını da gideriyorlar, ticari amaçla da geliyorlar. Tekstil ve gıda alıyorlar, bazen de araç parçaları alıyorlar, çocuk bezine kadar buradan alıyorlar. Gıdayı bile buradan götürüyorlar. Son 6-7 aydır gıda alımlarında bir artış var" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSLERDE YOLCUDAN ÇOK BAVUL VE HURÇLAR VAR"

Yolcu terminalinin yetkilisi Ahmet Çetin Tüfekçioğlu ise, "Yüzde 100'lük bir artış yaşanıyor; hem bavul ticaretinde, hem yolcu sayısında, hem de otobüs sayısında. Pandemi döneminde burası tamamen durmuştu. Günde 40 ile 60 arasında otobüs kalkıyor buradan. Daha önce 15-20 otobüs kalkıyordu. Bu sayının içerisinde TIR ve otobüs var. Boş bavulla geliyorlar. Giyim ürünleri, temizlik malzemesi, hatta tuvalet kağıdı ve peçete bile alıyorlar. Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan gibi ülkelerden gelen turist sayısında artış var. İstanbul'un ticaret merkezi olması bir etken. İstanbul'daki fiyatlar diğer şehirlere göre çok daha uygun. Otobüs biletinin fiyatı 50 dolar ile 80 dolar arasında değişiyor. Bu durum burada istihdam da yaratıyor. Gelenler yaklaşık 500 dolar ile 5 bin dolar arasında bir harcama yapıyor. Otobüslerde yolcudan çok bavul ve hurçlar var" şeklinde konuştu.

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vatandaş
8.12.2022 13:18
yağmalanıyoruz !!!!!  
 
CUMHUR
8.12.2022 13:02
BİZİM BÖYLE ALIŞ VERİŞ YAPACAĞIMIZ BİR ÜLKE YOKMU DÜNYANIN EN DEĞERSİZ TL. Mİ.GÜRCİSTANLILAR BİLE BULGARLAR BİLE PARALARI BİZDEN DEĞERLİ.  
 
Düzenli Göçmen
8.12.2022 12:54
Yabancıya ucuz,kazancı yeterli bizler aclık sınırında gelir elde ettigimiz için alamıyoruz.bakanın gözlerindeki ışıltıyı görebilsek alacagız  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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