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Bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkeye ucuz telefon akını

Amaç vergiden kaçmak. Ne KDV ne de ÖTV ödeniyor. Komşu ülke Gürcistan'a ucuz telefon akını. Iphone'un son çıkan telefonunu 15 bin lira daha ucuza almak için komşu ülke Gürcistan'ın yolunu tuttular.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:25
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Bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkeye ucuz telefon akını

Bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkeye ucuz telefon akını
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Bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkeye Türkler ucuz telefon için koştu. Ödedikleri vergiyi Tax Free bürolarından vergi iadesi alan Türkler, Sarp kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Komşu ülke Gürcistan’da Iphone telefon fiyatları vergilerden kaynaklı, 15 bin lira daha uygun olunca Türkiye’nin bir çok şehrinden günübirlik gelenler Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez telefon trafiği yaşanıyor.

Apple'ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone 14 serisinde Türkiye'deki fiyatlar 30 bin ile 57 bin lira arasında değişirken, yurt dışında bu fiyatlar vergilerden kaynaklı düşük olunca Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçerek günübirlik Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Batum kentinde Apple Store’den aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Pasaporta işlenen bu kayıt sonrasında telefon kullanıma açılabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de konuyla ilgili karar yayınlanırken, buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar aldıkları telefonlar için 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödemek istemeyenler özellikle hafta sonları Gürcistan'a akın ederken, aldıkları telefonlarının hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) yaptırarak ülkemize göre 15 bin liraya kadar uyguna almış oluyorlar.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların kimi gelmişken tatil yapıyor, kimi ise günü birlik telefon alıp ülkesine geri dönüyor. Sarp Sınır kapısında geçişler sorun yaşanmazken, Batum’da mağazalardan aldıkları telefonlarda vergi iadesi yapmak isteyenlerin Gürcistan tarafında tax free banklarında büyük yoğunluğa sebep oluyor.

İstanbul’dan Batum’a telefon almaya geldiğini ifade eden Ömer Faruk Kaşarcıoğlu, geçişlerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, Apple mağazalarında yoğunluktan kaynaklı istediği telefonların da bulunmadığını söyledi. 3-4 mağaza gezerek zor bir şekilde telefon bulduğunu ifade eden Kaşarcıoğlu, “Gelirken 1 saat içinde girdik. Fakat çıkarken 3-4 saat sürüyor. Türkiye’de KDV’si çok. Bu tarafta ise hem tax free alıyorsun hem de KDV yok” dedi.

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Cenk
28.11.2022 11:21
bunların tüm mal varlığına el konulmalı  
 
Bekir
28.11.2022 11:00
Ülke bildiğin Bangladeş olmuş.  
 
Asker
28.11.2022 10:59
Bu kuyruklara bakarak ülkenin nasıl soyulduğunu vatandaş parasını korumak için nelere başvurduğunun en güzel kanıtı. Beşli çeteye vergi affı çalışana vergi zulmü burası Türkiye.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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