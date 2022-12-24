Bu defa Bulgaristan'dan Edirne'ye hırsızlık için geldiler

Alınan bilgiye göre, Edirne'de alışveriş yaptığı sırada cep telefonunun çalındığını fark eden B.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bulgaristan vatandaşlarının gerçekleştirdiği telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamera araştırmaları neticesinde şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi.

BENZER HIRSIZLIK OLAYLARINA KARIŞMIŞ

Polis ekiplerinin duyarlı çalışması sayesinde, içerisinde 4 Bulgaristan vatandaşının bulunduğu araç Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış yapamadan durduruldu. Yapılan aramada, şüphelilere ait olmayan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin çevre illerde benzer hırsızlık olaylarına karıştığı da ortaya çıktı. Operasyon sonucu M.İ. (26), G.H. (27), M.I. (52), I.I. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)