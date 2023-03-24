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İki ayda 3 bin şirket kapandı. TOBB açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği açıkladı. Türkiye'de iki ayda üç bin şirketin kapandığı öğrenildi. Şubat ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 arttı.İşte o kapanmadan en çok toptan ve perakende ticaretle uğraşanlar etkilendi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:56
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TOBB açıkladı. İki ayda 3 bin şirket kapandı

İki ayda 3 bin şirket kapandı. TOBB açıkladı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Şubat’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TOBB'un verilerine göre, bu yılın şubat ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 arttı. Bu arada, kurulan şirket sayısı ise azalmaya devam ediyor. Buna göre, şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,5 azaldı. 

Buna göre, şubat ayında 1225 şirket kapandı ve yılın ilk iki ayında toplam 2 bin 871 şirket kapanmış oldu. 2022’nin ilk 2 ayında ise toplam 1894 şirket kapanmıştı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 24,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,1 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 41,3 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında ise, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 52,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,4 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20,4 azaldı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AYLIK YÜZDE 33.5 AZALDI

Kurulan şirket sayısına bakıldığında ise, Şubat 2023'te, Şubat 2022'ye göre kurulan şirket sayısının yüzde 3,8 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının da yüzde 15,7 azaldığı görüldü. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 51,1 arttı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 33,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,6 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,4 azaldı.

EN ÇOK KAPANMA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

TOBB verilerine göre, Şubat 2023'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 243'ü ticaret, 1.339'u imalat ve 1.330'u inşaat sektöründe kuruldu.

Şubat 2023'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 612'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 554'ü inşaat, 191'i imalat sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 368'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 175'i imalat, 147'ü inşaat sektöründe yer alırken; bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 715'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296'sı inşaat, 208'i imalat sektöründe yer aldı.

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