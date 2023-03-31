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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 azalışla 4.876,23 puandan başladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 4.876 puandan başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,84 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 4.876,23 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,47 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Dün, 4.880-5.000 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kaybederek 4.896,07 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

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