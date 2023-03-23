Devletten 751 milyon fazla ödeme alan şirketin ortağı AKP’den aday adayı oldu

Sayıştay, 2011’de ihalesi yapılan Arifiye-Karasu demiryolu projesine ilişkin raporunda yüklenici firma Seza İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldığı ortaya koymuştu. Sayıştay raporuna göre, sözleşme kapsamında toplamda ödenmesi gereken tutar 320 milyon 840 bin TL idi.

Firmanın ortağı Yasemin Açık, Elazığ'da AKP Milletvekili Aday Adayı oldu.

HATTIN SADECE YÜZDE 23’LÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Hattın altyapısının sadece yüzde 23’lük bölümü tamamlandı ancak yüklenici firmaya 73 milyon lira ödenmesi gerekirken, fiyat farkları dahil 825 milyon 138 bin TL ödendi. Yani şirkete 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı. Ödeme miktarı daha şimdiden ihale fiyatının iki mislinden fazla oldu.

Sayıştay denetçilerinin raporunda 73 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer yapıların 750 günde, 320 milyon bedelle yaptırılmasının amaçlandığını ancak yüklenici firmaya 825 milyon 138 bin TL ödeme yapıldığını, sadece 20 km.’den az bir alanda zemin ıslah çalışmalarının tamamlanabildiğini ve işin fiziki gerçekleşme oranının ancak yüzde 23 mertebesine gelebildiğini belirtmişti.

2015 YILINDA DA ADAY ADAYI OLMUŞTU

Seza İnşaat’ın ortaklarından biri olan AKP’nin Elazığ Milletvekili Aday Adayı Prof. Yasemin Açık tıp doktoru.

Açık, 2015 yılında da Elazığ'dan AKP milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.