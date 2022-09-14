14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora AVM’deki fahiş kira artışına mahkeme dur dedi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:25
Takip Et

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi
+
Aa
-

AVM’deki kiracılardan biri olan iş adamı Mustafa Avcı’nın Ticaret Bakanlığı’na yaptığı şikayet sonrası bakanlık soruşturma başlatmış ve bazı yasal düzenlemelere gidilmişti.

Konuyla ilgili Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme kararını verdi. Davayı kabul eden mahkeme aylık kira bedelinin dava tarihine kadar 14.750 TL, dava tarihinden itibaren ise 17.750 TL olarak belirledi.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Alışveriş merkezleri ile perakendeciler arasında sık sık gündeme gelen kira ve aidat tartışması derinleşiyor. Daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
14.09.2022 12:14
Rıfi bey artık AVM’ler de dükkanlar zarar ettiğin kapanıyor, kira artışı zor  
 
Abdullah
14.09.2022 11:49
Birde üye aidatlarindan alınan paralara deseler.  
 
Kamil
14.09.2022 11:49
Rıfat Bey böyle yaparsa diğerleri ne yapsın. Gözünaydın yeni Türkiye...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
1
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
2
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
3
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
4
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
5
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
6
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
7
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.