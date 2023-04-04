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Togg'da ikinci teslimat Aliyev'e

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'u teslim aldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:18
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Togg'da ikinci teslimat Aliyev'e

Togg'da ikinci teslimat Aliyev'e
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Togg T10X İlk Teslimatı Töreninin ardından Togg heyeti ile birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Burada, ikinci Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teslim edildi.

Bakan Varank, Aliyev’e Togg’un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi. Varank, Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdikleri ifade ederek “İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan’a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız.” dedi.

Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev’e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.

Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg’la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev’in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de TOGG’u teslim aldığını duyurdu. Erdoğan, “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım.” ifadelerini kullandı.

 

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