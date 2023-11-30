Togg'daki sorun havalar soğuyunca ortaya çıktı

Ülkemizin yerli otomobil projesi olan Togg önümüzdeki yıl 80 bin araç üretmeyi hedeflerken ayrıca 2024’te sedan model için de düğmeye basacak.

Togg'un arızalanmasına ilişkin videolar da kullanıcıları tarafından sosyal medyada paylaşılırken Togg hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Togg sahibi bir sosyal medya kullanıcısı havaların soğuması nedeniyle aracını çalıştırırken vites sorunu yaşadığını belirtti.

5-10 dakika kadar vitesin gelmesini beklediğini söyleyen kişi bu sorun için güncelleme gerektiğini ifade etti.