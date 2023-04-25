TOGG’la gezen Erdoğan yanına çağırdığı gence ‘Sen bu zekayı nereden buldun lan’ dedi

Dünkü Gemlik mitingine TOGG ile giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaşıldı.

TOGG’la gezen Erdoğan yanına çağırdığı gence ‘Sen bu zekayı nereden buldun lan’ dedi

Helikopterle indiği Togg kampus alanından miting meydanına Anadolu kırmızı aracıyla giden Cumhurbaşkanı, binlerce Gemliklinin çiçeklerle kendisini karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG’la Gemlik’te yol alırken pankart taşıyan bir genç dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı, genç adamı yanına çağırdı ve pankartına gönderme yaparak, "Sen bu zekayı nereden buldun lan" dedi.

Yozgatlı olduğunu ve İmam hatip lisesinde okuduğunu söyleyen gencin pankartında ise “Son gaz devam ama TOGG elektrikli” yazdığı görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan görüntüler İHA tarafından tam yayınlanırken, Anadolu Ajansı'nın "lan" kelimesinin geçtiği kısmını kestiği görüldü.

Görüntüleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan çekti.

İşte Anadolu Ajansı'nın o videosu:

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