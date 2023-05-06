Bir vatandaş ilk defa gördüğü TOGG'a kendini kurban etmek istedi. 'Çiğne beni çiğne' diyerek yere yattı

Türkiye’nin yerli ve Milli otomobili TOGG geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı. Sipariş veren vatandaşlara dağıtımı yapılmaya başlanan TOGG'a dair ilginç görüntüler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bu defa aracın önüne atlayıp 'çiğne beni çiğne' diyen vatandaş gündemde.

Bir vatandaş ilk defa gördüğü TOGG'a kendini kurban etmek istedi. 'Çiğne beni çiğne' diyerek yere yattı

Köprü üzerinde arıza yapan TOGG'u gizlemek üzerine örtülen örtüye dair görüntüler tazeliğini korurken, kısa bir süre önce de araca seramik koruma yapan ustanın kırdığı pot gündeme gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda ustanın “Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" dediği duyuluyor.

TOGG'un Türkiye'deki fabrikasından henüz bir görüntü gelmezken vatandaşların 'siyasi bir malzemeye' dönüşen TOGG'a verdiği akıl almaz tepkiler de dikkat çekiyor.

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"ÇİĞNE BENİ ÇİĞNE"

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda ilk defa aracı gören bir vatandaşın kendisini yere atarak araca kurban etmek istediği görülüyor.

Erzurum'da şehir turu atan aracın önüne geçerek "Çiğne beni çiğne" diyen ve kendisini yere atan vatandaşın görüntüleri dikkat çekti.

Yüzü koyun yere uzanan vatandaşın yaptığı bu tuhaflığa civardaki vatandaşların alkış tutması, yaşanan garipliğin daha da büyümesine neden oldu.

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