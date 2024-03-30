Karsan Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Karsan Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdi
Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın ilk sürücüsüz elektrikli otobüsü oldu. Karsan, VY Grup'la yaptığı anlaşma kapsamında Finlandiya'nın REMOTED firmasına Tampere şehrinde kullanılmak üzere bir adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etti.

Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın ilk sürücüsüz elektrikli otobüsü oldu. Karsan, VY Grup'la yaptığı anlaşma kapsamında Finlandiya'nın REMOTED firmasına Tampere şehrinde kullanılmak üzere bir adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etti.

Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan'ın İskandinav ülkelerinde ilkleri başarmaya devam ettiği söyledi. Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdiklerini belirten Baş, "ADASTEC iş birliği ile geliştirdiğimiz Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘ÖNCELİKLİ ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Karsan planladığı satış stratejileri ile her pazarda ilkleri başarmaya devam ettiğin aktaran Baş, "Bu yeni proje ile de toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise Karsan ve Applied Autonomy ile kurdukları iş birliğiyle gerçekleşen projelerine güvendiği için REMOTED firmasına teşekkür ederek, "Güvenlik ve verimliliği her koşulda ön planda tutan teknolojimiz, mevcut iş birliklerimizin gücünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerine dair ortak vizyonumuzu da somutlaştırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seviye-4 Otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş yapabiliyor.

Model, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama ve benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştirebiliyor.

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