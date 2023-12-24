TOKİ 4 bin 250 lira taksitle ev satacak. İstanbul ve Ankara dahil 16 ilde büyük kampanya

Ev sahibi olma hayali kuranlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından heyecan verici bir duyuru geldi. TOKİ, 16 farklı şehirde uygun koşullarda ev satışı gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin yeni projesi kapsamında 16 ilde konutlar, ödeme kolaylıklarıyla satışa sunulacak. Bu projede yer alacak konutlar için aylık taksitler 4250 TL'den başlayacak.

ÖDEME ŞARTLARI VE DETAYLAR

TOKİ'nin yeni projesinde yüzde 25 peşinat ödenmesi gerekecek ve kalan miktar, aylık 4250 TL taksitle ödenebilecek. Bu ödemeler, 120 veya 180 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu konutlara başvuracak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını geçmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, aylık geliri 34 bin TL'nin altında olanlar başvuruda bulunabilecek. 2024 için gelir şartının 51 bin TL olması bekleniyor. Konutlarda ikamet etme şartı aranacak ve başvurular kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Evler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve belirlenen teminatlar ödenecek. 1+1 evler için 1000 TL, 2+1 evler için 1000 TL ve 3+1 evler için 2000 TL teminat bedeli belirlendi.

TOKİ'nin belirlediği iller ve konut sayıları şu şekilde:

Ankara: 1012

İstanbul: 869

Adana: 580

Denizli: 836

Çankırı: 475

Erzincan: 412

Aydın: 268

Sivas: 226

Edirne: 156

Nevşehir: 130

Isparta: 124

Van: 111

Çankırı: 110

Aksaray: 94

Bayburt: 79

Samsun: 74

Konut başvurularının 2024 yılında başlaması planlanıyor ve detaylar TOKİ tarafından ilerleyen zamanlarda duyurulacak.