TOKİ sosyal konut projesi kura dönemi geçtiğimiz hafta 7 Kasım’da başladı. Bakan Kurum’ın açıklamalarının ardından başlayan TOKİ sosyal konut projesi kuralarında tarih aralığı ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? TOKİ 2022 kura takvimi, hangi ilin kurası ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları 7 Kasım’da başladı. Toplam 12 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi.

2022 TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. İkinci etap sosyal konut kura çekilişi 17 Kasım'da Muş ve Kilis'ten başladı. İkinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek.

2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

2022 TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut – Gaziantep 10 bin 24

19-20 Kasım Cumartesi-Pazar: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut