Maltepe Kışlası’nın talanına bakanlıktan onay çıktı. Büyük kısmı yeşil ve ağaçlık alan, hepsi sökülecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) İstanbul Maltepe’de bulunan General Kenan Evren Kışlası arazisine yapacağı projeye onay çıktı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TOKİ, daha önce de yapılaşmaya açılan Kenan Evren Kışlası’nın 110 bin 946 metrekarelik bölümüne bir ile beş kat arasında değişen toplam 67 lok inşa etmek için bir proje hazırladı. 661 milyon TL’ye mâl olacağı açıklanan ve bin 692 konutun yer aldığı belirtilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verildiğini duyurdu.



Proje dosyasında askeri alana ilişkin, “Proje alanı askeri alan içinde yer almaktadır. Ancak toplu konut inşaatı tamamlanmadan alan askeri alan statüsünden çıkarılacaktır. Proje alanı askeri alan içerisinde yer aldığından alanın yakın çevresinde konut alanı bulunmamaktadır.” bilgilerine yer verildi.







AĞAÇLAR SÖKÜLECEK

Büyük kısmı ağaçlık ve yeşil alan olan arazideki ağaçların duruma dair de raporda şöyle denildi: “Proje kapsamında inşaat aşamasına geçilmeden Maltepe Belediyesi’ne ağaçların taşınması kapsamında izin alınacaktır. İzin alınmadan faaliyete başlanılmayacaktır. Yerinden sökülen ağaçlar peyzaj çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere ÇED alanı içerisinde taşınması sağlanacaktır.”



ALTERNATİFİ YOKMUŞ

Proje için askeri arazini seçilmesinin nedeni de “Proje alanı bulunduğu yer itibariyle, ana yollar yakınında olup, ulaşıma uygun bir noktadadır. Bu nedenle proje sahasının seçimi konut yerleşimi açısından oldukça doğru bir yerdedir. Ayrıca proje alanının, imar durumu ve konut projesinin yapılacağı arazinin bulunduğu yerin çevresel etkilerden az etkilenecek bir konumda olması yer seçiminde etkili olmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından seçilen yer, mevcut konumu, ulaşım açısından son derece elverişli bir yere sahip olması ve proje alanı etrafında benzer yapılaşmaların da yer alması sebepleri ile en uygun alan olarak belirlenmiştir. Proje yeri için başka herhangi bir alternatif alan seçimi söz konusu değildir.” şeklinde açıklandı.







ARNAVUTKÖY’DEKİ ASKERİ ARAZİ DE RANTA AÇILDI

Öte yandan İstanbul Arnavutköy’de 67 dönümlük askeri alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açıldığı açıklandı. Hazırlanan imar planı değişikliğiyle de askeri alan ve park olan 67 bin 404 metrekarelik arazi “ticaret, park, otopark, yol” alanı olarak belirlendi. 41 bin 548 metrekarelik alana “ticaret” fonksiyonu verildi. Arazide en fazla 3 kat yapılaşmaya izin verileceği açıklandı.

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