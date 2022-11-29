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TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman? TOKİ 2022 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde kura tarihleri belli olmaya başladı. TOKİ sosyal konut projesi kura tarihlerini bekleyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut 3. kura çekim tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman? TOKİ 2022 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:12
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TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman? TOKİ 2022 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman? TOKİ 2022 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri
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TOKİ sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ne başvuranlar kura tarihlerini bekliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuranlar 3. Etap kura tarihlerini merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman? TOKİ 2022 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri

TOKİ Sosyal konut projesinde, 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri belli oldu. Buna göre, TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde, 3. etap kura çekimi 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı, 23 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ sosyal konut kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli’de noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ sosyal konut projesi kuralarında, 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

7 ŞEHİR İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık’a kadar devam edecek.

TOKİ sosyal konut için kuralar, 1 Aralık’ta Bolu’da 902 konut, Karaman’da 751 konut, 2-3 Aralık’ta Düzce’de 1100 konut, 2-7 Aralık’ta Konya’da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık’ta Zonguldak’ta 1650 konut, 6 Aralık’ta Bartın’da 850 konut, 7 Aralık’ta Karabük’te 899 konut için çekilecek.

TOKİ , “İlk Evim, İlk İş Yerim” Projeleri kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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