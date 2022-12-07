Hani Suriyelilere ev verilmiyordu. Belgesi ortaya çıktı. Yine yalan söylerken yakalandılar

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücü gittikçe düşüyor. Öte yandan ev almak da Türk halkı için hayal oldu.

Ev alamayan vatandaşlar bu kez de fahiş kira fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor. Durum böyleyken TOKİ’nin konut projelerinden Suriyeli ve yabancı vatandaşlara çıkması dikkatlerden kaçmıyor.

Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Karaoğlu, Gaziantep'teki toplu konut kura sonuçlarını paylaştı. Listeye adeta Suriyeliler damga vurdu.

Karaoğlu’nun paylaştığı sonuçlarda yaklaşık 20- 22 Suriye ve yabancı vatandaş olduğu görülüyor.

Engelli, şehit-gazi yakınları ile dar gelirli vatandaşlar ev hayali kurarken Suriyeleri TOKİ çıkması gündem oldu.

Karaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İşte iktidar eliyle, yurdun artık örtülü olmaktan çıkıp bağıra bağıra meydana gelen işgalinin bir örneği. Gaziantep’te yapılan toplu konutlardan çıkan kura sonuçları…Diğer tüm ilçelerde de durum aynı. Seçimlerde bu işgale dur demek için Zafer Partisi seçenek değil zorunluluktur.

Başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyelilerden bazılarının isimleri şu şekilde:

1- Şeyho Omalar

2- Beşir Hablo

3- Ayşe Shaıkh

4- Mohanad Özgür

5- Muhammed Abdulkerim

6-Serap Ahmed

7- Rua Abdulghanı

8- Rahaf Onbashı

9- Batol Aljammal

10- Elham Kalash

HATAY'I YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIMIŞTI TOKİ YALANLAMIŞTI

Ayrıca TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyeliler çıkmıştı. TOKİ’den eli boş dönen Hataylı vatandaş, “52 yıllık Hataylıyım bana çıkmadı. 8 yıllık Suriyeliye çıktı. Güle güle otursun. Suriye’de TOKİ kura başlatırsa ben de oradan katılacağım” demişti.

Diğer yandan TOKİ, Yeniçağ'ın Hatay merkezdeki konut projesi ile ilgili "TOKİ'den Suriyelilere ev" başlıklı özel haberine yönelik bir açıklama yapmış ve Suriyelilere ev iddiasını yalanlayarak, vatandaş olmayanlara ev verilmediğini ve henüz kuraların çekilmediğini belirtmişti. Oysa TOKİ'nin bu açıklamayı Yeniçağ'ın haberinde kuradan bahsedilmemesine ve "Başvurusu onaylananlar listesi" ile vatandaşlık verilen Suriyelilere atıfta bulunmasına rağmen TOKİ'nin böyle bir açıklama yapması algı olarak yorumlanmıştı.