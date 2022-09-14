TOKİ'ye şu ana kadar kaç kişinin başvuru yaptığı belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvurular başladı.

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak ve Ekim ayı sonuna kadar süreceği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda ''Sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldı'' dedi.

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi:

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.