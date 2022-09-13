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TOKİ ucuz konut projesinde başvuru şartları belli oldu. Başvurular ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bugün 14.00’da açıklamasıyla başlayacak ucuz konut projesinin detayları belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma amacıyla oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacağı bildirildi. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabileceği vurgulandı. İşte merak edilen projeden yeni ayrıntıları…

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:04
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 10:25
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TOKİ ucuz konut projesinde başvuru şartları belli oldu. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ ucuz konut projesinde başvuru şartları belli oldu. Başvurular ne zaman başlayacak?
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TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edeceği bildirildi. Merakla beklenen projenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacağı ifade edildi.

BİR YIL İKAMET ŞARTI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabileceği açıklandı.

BİR HANEDEN TEK BAŞVURU

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabileceği bildirildi. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacağı bildirildi. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebileceği vurgulandı.

ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacağı vurgulandı. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirileceği bildirildi.

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacağı bildirildi.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Yoksul ve dar gelirli olmak,
-Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,
-Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında.

TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak.

TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak.

30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.

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