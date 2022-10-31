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Vize krizi komedyen Tolga Çevik’i de vurdu. Aylardır bekliyor

Komedyen Tolga Çevik, Kanada’daki gösteri için aylar önce vize başvurusunda bulunduğunu ancak hala cevap alamadığını açıkladı. Vize mağduru olan Çevik Twitter hesabından tepki gösterdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:35
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Tolga Çevik’ten vize tepkisi: Galiba gülelim istemiyorlar

Vize krizi komedyen Tolga Çevik’i de vurdu. Aylardır bekliyor
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Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarındaki artış devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ve diğer ülkelerden çok fazla ret cevabı geliyor.

Komedyen Tolga Çevik de henüz vize alamayanlar kervanına katıldı.

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?'

Tolga Çevik, "Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerini kullandı.

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