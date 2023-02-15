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Tolga Çevik’ten dev bağış. Kanada gösterilerini iptal etti

Tolga Çevik deprem bölgesinin yaralarını sarmak için destekte bulunan isimlerin arasında yer aldı. Ünlü komedyen Kanada gösterilerini iptal edip depremzedeler için 1 milyon TL bağışta bulundu. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:11
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Kanada gösterilerini iptal etti! Tolga Çevik’ten dev bağış

Tolga Çevik’ten dev bağış. Kanada gösterilerini iptal etti
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Türkiye'yi yasa boğan iki büyük yıkıcı deprem sonrası tüm dünya yardım için seferber olmuş durumda. 

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları hızla devam ederken ünlü isimler de depremzedeler için yardım ve destekte bulunuyorlar. Kahramanmaraş merkezli depreme kayıtsız kalamayan ünlü isimlerden biri de Tolga Çevik oldu.


Tolga Çevik deprem bölgesinin yaralarını sarmak için destekte bulunan isimlerin arasında yer aldı. Ünlü komedyen deprem haberini alır almaz hemen 11 Şubat’ta Montreal’de, ardından Toronto’da yapacağı gösterileri iptal etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Çevik’in ayrıca deprem bölgesi için 1 milyon TL maddi yardımda bulunduğu öğrenildi.


 

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