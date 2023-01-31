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Ankaragücü'nde şok. Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:23
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Tolga Ciğerci Bundesliga'ya döndü

Ankaragücü'nde şok. Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı
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Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Tolga Ciğerci, 2016 yılında 3 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olmuştu. 

Daha sonra Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen Tolga Ciğerci, sezon başında da Ankaragücü'ne imza atmıştı.

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