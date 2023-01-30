Ankaragücü'nde flaş ayrılık

MKE Ankaragücü, futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız'ın görevini bıraktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.