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Ankaragücü'nde flaş ayrılık

Ankaragücü'nde futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız görevi bıraktı

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 03:26
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Ankaragücü'nde Yıldız bıraktı

Ankaragücü'nde flaş ayrılık
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MKE Ankaragücü, futbol koordinatörü Emre Barış Yıldız'ın görevini bıraktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücümüzde futbol koordinatörlüğü görevini yürüten ve kulübümüzden ayrılma kararı alan Emre Barış Yıldız'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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